Франция обеспокоена решением об отправке российских сил на восток Украины

ООН, 22 февраля. /ТАСС/. Правительство Франции обеспокоено решением об отправке российских сил на восток Украины. Об этом заявил в понедельник постоянный представитель республики при ООН Николя де Ривьер на заседании Совета Безопасности, посвященном украинской тематике.

"Мы особенно обеспокоены решением президента [РФ Владимира Путина] направить армию на сепаратистские территории [Украины] под предлогом миротворческой деятельности", - сказал он. По словам дипломата, это может стать "еще одним вопиющим нарушением территориальной целостности Украины".

Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Позднее Путин поручил МИД установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны - обеспечить поддержание мира на их территориях. Как говорится в тексте одного из указов президента, военному ведомству поручается обеспечить до заключения договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи "осуществление Вооруженными силами Российской Федерации на территории Донецкой народной республики функций по поддержанию мира". Аналогичным образом сформулировано и поручение Минобороны РФ в указе о признании независимости ЛНР.