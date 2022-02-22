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Признание суверенитета ДНР и ЛНР
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Франция обеспокоена решением об отправке российских сил на восток Украины

По словам постпреда республики при ООН Николя де Ривьера, это может стать "еще одним вопиющим нарушением территориальной целостности Украины"

ООН, 22 февраля. /ТАСС/. Правительство Франции обеспокоено решением об отправке российских сил на восток Украины. Об этом заявил в понедельник постоянный представитель республики при ООН Николя де Ривьер на заседании Совета Безопасности, посвященном украинской тематике.

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"Мы особенно обеспокоены решением президента [РФ Владимира Путина] направить армию на сепаратистские территории [Украины] под предлогом миротворческой деятельности", - сказал он. По словам дипломата, это может стать "еще одним вопиющим нарушением территориальной целостности Украины".

Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Позднее Путин поручил МИД установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны - обеспечить поддержание мира на их территориях. Как говорится в тексте одного из указов президента, военному ведомству поручается обеспечить до заключения договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи "осуществление Вооруженными силами Российской Федерации на территории Донецкой народной республики функций по поддержанию мира". Аналогичным образом сформулировано и поручение Минобороны РФ в указе о признании независимости ЛНР.

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УкраинаРоссияФранцияПризнание суверенитета ДНР и ЛНР
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