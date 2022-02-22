МИД Украины требует консультаций высокого уровня с участниками Будапештского меморандума

"21 февраля 2022 во исполнение поручения президента Украины Владимира Зеленского и в соответствии со ст. 6 Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештского меморандума) от 5 декабря 1994 года Министерство иностранных дел Украины направило официальные запросы с требованием относительно проведения немедленных консультаций высокого уровня между Украиной и странами - участниками Будапашетского меморандума, гарантами безопасности Украины относительно неотложных действий по снижению напряженности и [обеспечения] безопасности Украины", - говорится в сообщении.

По данным министерства, в запросе речь идет о "продолжающемся нарушении РФ ее обязательств по Будапештскому меморандуму". Как утверждают в дипведомстве, Россия нарушает "обязательства воздерживаться от угрозы силой или ее использования против территориальной целостности или политической независимости Украины", использования оружия против Украины, кроме целей самообороны или каких-либо других согласно Уставу Организации Объединенных Наций (пункт 2 меморандума), а также "обязательства "добиваться немедленных действий со стороны Совета Безопасности Организации Объединенных Наций с целью предоставления помощи Украине как государству - участнику Договора о нераспространении ядерного оружия, не владеющему ядерным оружием, в случае, если Украина станет жертвой акта агрессии или [столкнется с] угрозой агрессии с использованием ядерного оружия" (пункт 4 меморандума)".

В МИД добавили, что с учетом итогов консультаций "Украина будет определяться относительно дальнейших мер по обеспечению собственной безопасности в соответствии с ее национальными интересами в условиях противодействия российской агрессии, норм международного права и национального законодательства".

Будапештский меморандум

Будапештский меморандум, или Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, был подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США.

10 февраля текущего года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи со своей британской коллегой Лиз Трасс заявил на пресс-конференции, что Будапештский меморандум не обязывал ни Россию, ни Великобританию, ни США признавать антиконституционный государственный переворот, совершенный неонацистами и ультрарадикалами в феврале 2014 года.

По словам министра, никто и никогда не навяжет необходимость в нарушение всех международных обязательств России признавать неконституционные режимы и особенно оправдывать действия этих режимов по дискриминации русскоязычного населения и представителей других национальных меньшинств, что происходит повседневно на Украине при поддержке власти. Лавров также напомнил, что меморандум сопровождался декларацией, которая была подписана еще Францией и Украиной, где требовалось от всех участников не допускать каких-либо нарушений принципов ОБСЕ, включая принцип уважения прав национальных меньшинств. Однако этот документ полностью игнорируется Украиной до сих пор.