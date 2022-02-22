Кулеба сообщил, что обсудил с Блинкеном ситуацию вокруг Донбасса

КИЕВ, 22 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что провел телефонную беседу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которой настаивал на введении жестких санкций против России в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

"Принимая во внимание динамику ситуации, я провел еще один разговор с государственным секретарем Энтони Блинкеном перед нашей завтрашней встречей в Вашингтоне, - написал Кулеба в Twitter накануне намеченной на вторник встречи с американским коллегой. "Ключевой темой были санкции. Я подчеркнул необходимость введения жестких санкций против России в ответ на ее незаконные действия", - заявил глава украинской дипломатии.

Кулеба утверждает, что в связи с ситуацией вокруг Донбасса "мировые столицы не спят вне зависимости от часового пояса". По его словам, западные страны завершают обсуждение масштабов и графика введения санкций в отношении РФ. Глава украинской дипломатии призвал западные государства "не на словах, а на деле" подтвердить свою готовность оказывать станционное давление на РФ.

Министр иностранных дел Украины также сообщил в Twitter, что обсудил по телефону вопрос о введении санкций в отношении России с министрами иностранных дел Канады Мелани Жоли и Великобритании Лиз Трасс. "Канада твердо стоит на стороне Украины не только на словах, а на деле", - заявил Кулеба. "Незаконные действия России встретят суровые санкции Великобритании", - написал в Twitter украинский министр иностранных дел.

Он также сообщил о своем телефонном разговоре с главой внешнеполитической службы Евросоюза Жозепом Боррелем, в ходе которого также призвал ЕС ввести санкции против РФ. "Глава европейской дипломатии заверил меня, что ответ ЕС будет решительным и единым", - добавил Кулеба.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.