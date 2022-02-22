{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Блинкен обсудил с китайским коллегой Ван И ситуацию вокруг Украины

Блинкен обсудил с китайским коллегой Ван И ситуацию вокруг Украины, а также КНДР - Госдеп.

Постпред КНР при ООН призвал всех участников конфликта вокруг Украины к сдержанности
Читать полностью