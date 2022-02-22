CNN: Блинкен пока не отменял встречу с Лавровым

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен пока не отменял встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, хотя вероятность такого решения обсуждается. Об этом сообщила в понедельник вечером телекомпания CNN со ссылкой на источники в Госдепартаменте.

По информации CNN, высокопоставленные представители американского внешнеполитического ведомства обсуждали в понедельник возможность отмены переговоров Блинкена с Лавровым. Как подчеркивают источники телекомпании, по состоянию на вечер понедельника госсекретарь США не отменил запланированную на 24 февраля очную встречу с главой МИД РФ.

Ранее в понедельник министр иностранных дел России, выступая на заседании Совета безопасности, которое проводил президент РФ Владимир Путин, заявил, что его встреча с госсекретарем США запланирована на 24 февраля в Женеве. США ранее заявляли, что переговоры состоятся "при условии, что не будет дальнейшего российского вторжения на Украину".

Президент России в телеобращении к россиянам 21 февраля объявил о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Это произошло после резкого ухудшения ситуации в Донбассе, массированных артиллерийских обстрелов и эвакуации гражданского населения. Обострение в Донбассе началось после продолжительной истерии в западных СМИ о якобы предстоящем "российском военном вторжении" на Украину.