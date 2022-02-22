В ЛНР сообщили, что в результате обстрела ВСУ ранен мирный житель

ЛУГАНСК, 22 февраля. /ТАСС/. Мирный житель был ранен, одно здание получило повреждение в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) Луганской народной республики (ЛНР). Об этом во вторник сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"По уточненной информации, в результате зафиксированного нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ в направлении населенного пункта Славяносербск с применением минометов калибра 120 мм ранен мирный житель, а также повреждено одно домостроение", - говорится в сообщении.