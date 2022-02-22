Тимошенко призвала Зеленского консолидировать силы Украины для защиты независимости

КИЕВ, 22 февраля. /ТАСС/. Лидер партии "Батькивщина" и одноименной фракции в Верховной раде Юлия Тимошенко обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с требованием консолидировать все силы в украинском обществе для сохранения и защиты независимости страны.

"Обращаюсь к президенту Украины: пора консолидировать все ветви власти, все политические и общественные силы страны для защиты и сохранения нашей независимости. В это время чрезвычайной угрозы нам нужна страна национального единства - с сильной армией, сильной экономикой, объединенным обществом", - написала Тимошенко во вторник в Facebook.

По ее мнению, признав ЛНР и ДНР, Россия нанесла "удар по всему демократическому, цивилизованному миру". "Обращаюсь к руководителям государств - гарантов территориальной целостности и суверенитета Украины за Будапештским меморандумом (кроме страны-агрессора): настал момент истины. Пора доказать действиями, что ваши гарантии подлинные и обеспечат возвращение Украине территориальной целостности и мира", - добавила Тимошенко. Первым шагом, по ее мнению, должно стать возвращение западных посольств в Киев и наблюдателей в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Донбассе.