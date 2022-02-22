Глава Евросовета в разговоре с Зеленским поддержал территориальную целостность Украины

ТАСС, 22 февраля. Председатель Европейского совета Шарль Мишель в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил поддержку Киеву и осудил действия Москвы. Об этом Мишель написал в Twitter во вторник.

"Поговорил с президентом [Украины Владимиром] Зеленским и выразил полную солидарность ЕС с Украиной. ЕС выступает на вашей стороне и решительно поддерживает территориальную целостность Украины", - заявил Мишель. "Российский шаг - это атака на международное право и международный порядок, основанный на правилах", - утверждал он.

Президент России Владимир Путин в телеобращении к россиянам 21 февраля объявил о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Это произошло после резкого нарастания напряженности в Донбассе, массированных артиллерийских обстрелов и эвакуации гражданского населения. Обострение в Донбассе началось после продолжительной истерии в западных СМИ о якобы предстоящем "российском военном вторжении" на Украину. Ряд стран уже объявил о необходимости введения санкций против России.