Украина заявила, что продолжает делать ставку на дипломатию после признания ДНР и ЛНР

БЕРЛИН, 22 февраля. /ТАСС/. Киев считает признание ДНР и ЛНР Россией "ударом в лицо не только Украине, но и Германии", но считает нужным продолжать дипломатические усилия. Об этом заявил во вторник в эфире немецкого телеканала NTV посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

"Мы продолжаем делать ставку на дипломатию", - сказал он, отметив, что "украинская армия готова защищать свою территорию". Дипломат сказал, что ожидает от Запада скорейшего введения санкций против России, а конкретно от Германии - оборонительного вооружения.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась утром 17 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. 18 февраля было объявлено об эвакуации жителей ДНР и ЛНР в Россию, 19 февраля в республиках начали всеобщую мобилизацию. Президент России Владимир Путин после обращения глав республик 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.