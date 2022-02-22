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Кризис на Украине

Глава армянской делегации в ПА "Евронест" не проголосовала за резолюции по Украине

Мария Карапетян выразила надежду на сохранение мира

ЕРЕВАН, 22 февраля. /ТАСС/. Глава армянской парламентской делегации в Парламентской ассамблеи (ПА) "Евронест" Мария Карапетян воздержалась при голосовании по заявлению Бюро организации о ситуации на Украине. Об этом во вторник она сообщила журналистам.

"Я воздержалась при голосовании о принятии заявления по ситуации на Украине. Надеюсь, что мир там сохранится. Мы, как государство, которое видело войну в Карабахе, не можем желать войны", - заявила она, однако отказалась представить подробности заявления Бюро ПА "Евронест".

Карапетян также отказалась комментировать позицию Армении по признанию Россией независимости ДНР и ЛНР.

В состав Бюро ПА "Евронеста" входят лидеры политических групп Европарламента, а также главы делегаций стран Восточного партнерства.

Ассамблея "Евронест" - парламентская площадка, созданная для содействия политической ассоциации и углублению экономической интеграции ЕС и восточных соседей сообщества. В Ереване 22 февраля проходит совместное заседание комиссиий ПА "Евронест".

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