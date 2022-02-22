МИД Китая не стал проводить параллель между вопросами Тайваня и Украины

ПЕКИН, 22 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь во вторник на брифинге не стал проводить параллель между тайваньским и украинским вопросами. Дипломат разделил на две не имеющие взаимосвязи части свой ответ на вопрос западного журналиста о том, аналогична ли позиция Китая по проблеме Тайбэя "утверждениям России, что Украина не отдельное государство".

"Нашу позицию по вопросу Украины я уже прояснил, - сообщил Ван Вэньбинь. - Что касается Тайваня, я бы хотел еще раз подчеркнуть: в мире существует только один Китай, а Тайвань - неотделимая часть территории КНР".

По словам дипломата, подобная позиция Пекина опирается на неоспоримые исторические факты. "Принцип "одного Китая" признается повсеместно международным сообществом", - уточнил официальный представитель. Он добавил, что КНР обладает "твердой волей и огромными возможностями", чтобы защитить свой суверенитет и территориальную целостность.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор он сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров - одна из китайских провинций.