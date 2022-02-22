Посольство Индии в Киеве призвало студентов покинуть Украину

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 февраля. /ТАСС/. Посольство Индии на Украине опубликовало во вторник новое заявление для индийских студентов, обучающихся в вузах Украины, с рекомендацией покинуть эту страну, не дожидаясь подтверждения о переводе на дистанционное обучение. Документ размещен в Twitter дипмиссии.

Как заявили в индийском диппредставительстве, поступает большое количество звонков с вопросами о подтверждении онлайн-занятий в медицинских вузах Украины.

"Студентам в интересах их безопасности рекомендуется временно покинуть Украину, а не ждать официального подтверждения из университетов", - говорится в заявлении посольства.

Дипломаты отметили, что занимаются организацией удобного в сложившейся ситуации образовательного процесса для своих граждан.

Кроме того, в индийском посольстве напомнили о дополнительных авиарейсах, организованных для возвращения в Индию в связи с высокой напряженностью и неопределенностью ситуации на Украине. По оценкам индийских СМИ, в стране находятся около 20 тыс. индийцев, в основном это студенты. Ранее МИД Индии открыл для них горячую линию, по которой можно получить необходимую информацию.