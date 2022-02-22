В ФРГ гражданину страны предъявили обвинения в нарушении эмбарго против России

БЕРЛИН, 22 февраля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура ФРГ предъявила обвинения немецкому гражданину по делу о нарушении закона о контроле над вооружением и эмбарго в отношении России. Об этом ведомство сообщило во вторник.

Подозреваемый находится в следственном изоляторе с мая 2021 года.

"Есть достаточные подозрения в нарушении закона о контроле над вооружением путем попытки содействовать производству химического оружия, - говорится в сообщении. - Подозреваемый также обвиняется в коммерческих нарушениях закона о внешней торговле. В десяти случаях он экспортировал товары без необходимого разрешения".

Часть поставленных товаров могла быть пригодна для использования в военной сфере и попадала под категорию товаров двойного назначения, запрещенных ЕС для экспорта в Россию, отмечают в прокуратуре.

Александер С. руководил фирмой, зарегистрированной на юге Германии. Следствие считает, что он поставлял приборы "конечным потребителям в России, действующим в военной сфере". Чтобы обойти проверки и скрыть это, подозреваемый якобы осуществлял сделки через меняющихся фиктивных получателей, предоставлял компетентным органам неверные сведения. Фирма, которая приобретала товары, якобы "управлялась российскими спецслужбами", отмечается в сообщении Генпрокуратуры.

Кроме того, фирма подозреваемого в сентября 2019 и ноябре 2020 года продала электронное оборудование на сумму в €21 тыс. в один из "российских институтов, который занимается разработкой ядерного вооружения", указал гособвинитель.