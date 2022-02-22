МИД Китая не стал называть сроки возможной эвакуации своих граждан с Украины

ПЕКИН, 22 февраля. /ТАСС/. Китайское внешнеполитическое ведомство не стало озвучивать сроки возможной эвакуации своих граждан с Украины. В то же время, как заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, Пекин защитит интересы китайцев, проживающих в этой стране.

"Мы будем на деле защищать их безопасность и законные интересы, - сообщил он на брифинге, отвечая на вопрос западного журналиста о том, "когда Китай начнет вывозить своих граждан" на фоне решения Великобритании применить санкции к России, которая "уже начала вторжение на Украину".

По словам официального представителя, МИД и посольство КНР в Киеве "продолжат поддерживать тесные контакты с компаниями и гражданами Китая на Украине".

11 февраля США объявили о временном сокращении численности персонала своего посольства на Украине, их примеру затем последовал ряд стран, включая Германию и Италию. 14 февраля Вашингтон объявил о переводе американской дипмиссии во Львов. Позднее аналогичное решение приняли власти Австралии и Канады, часть сотрудников переместили Великобритания и Литва, готовится к такой мере и Израиль.

В последние дни ситуация в Донбассе резко обострилась. В Донецкой и Луганской народных республиках с 17 февраля сообщают о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины, которые привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.