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Туркмения нацелена на развитие и расширение отношений с Россией

Глава МИД Туркмении Рашид Мередов отметил, что между Россией и Туркменией осуществляется тесное политико-дипломатическое взаимодействие, эффективное торгово-экономическое сотрудничество, а также развиваются культурно-гуманитарные связи
Глава МИД Туркмении Рашид Мередов Кирилл Каллиников/POOL/ТАСС
Описание
Глава МИД Туркмении Рашид Мередов
© Кирилл Каллиников/POOL/ТАСС

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Ашхабад нацелен на дальнейшее развитие и расширение отношений с Москвой. Об этом во вторник заявил глава МИД Туркмении Рашид Мередов на открытии переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Направляя нашу делегацию в Москву, уважаемый президент Туркменистана [Гурбангулы Бердымухамедов] вчера, встречаясь с членами кабинета министров, руководителями регионов республики особое внимание уделил этому рабочему визиту. В частности, президент Туркменистана очень четко сказал, что стратегическое партнерство с Российской Федерацией является одним из приоритетов внешнеполитического курса Туркменистана. Исходя из этого, мы, безусловно, нацелены на дальнейшее развитие, расширение наших отношений по широкому спектру направлений", - сказал Мередов.

Он отметил, что между Россией и Туркменией осуществляется тесное политико-дипломатическое взаимодействие, эффективное торгово-экономическое сотрудничество, а также развиваются культурно-гуманитарные связи.

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ТуркменияРоссия
Молния
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