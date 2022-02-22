Пушилин назвал восстановлением справедливости признание Россией независимости ДНР и ЛНР

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал восстановлением справедливости признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик.

"Что касается Донбасса, именно сейчас, да, это восстановление справедливости. Ровно так это воспринимаем все мы, жители как Донецкой, так и Луганской народных республик", - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Вы знаете, простая человеческая поддержка. Поддержка в адрес республик, личное соучастие во всех тех процессах, оно чувствовалось и за кадром. Это то, чего не отнять, наверное, у русского человека. Это сострадание, сопереживание и необходимость быть соучастным, чтобы была восстановлена справедливость", - добавил он, отвечая на вопрос о том, что сказал главе ДНР президент России Владимир Путин "вне кадра".

Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.