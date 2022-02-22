СМИ: Марин Ле Пен приостановила предвыборную кампанию, чтобы собрать недостающие подписи

ПАРИЖ, 22 февраля. /ТАСС/. Кандидат в президенты Франции от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен прервала мероприятия в рамках предвыборной кампании, чтобы собрать недостающие подписи выборных лиц, необходимых для регистрации на предстоящих в апреле выборах президента Франции. Об этом сообщил в понедельник телеканал BFM.

По данным СМИ, Ле Пен перенесла на неопределенный срок поездку в департамент Сомма на севере Франции, запланированную на эти выходные, а также запланированную на четверг пресс-конференцию по вопросам образования.

В понедельник в эфире радио RTL кандидат от "Нацобъединения" заявила, что ей не хватает "немногим более сорока" подписей из необходимых 500. Тем не менее, согласно данным на сайте Конституционного совета Франции, за Ле Пен подано 366 подтвержденных подписей.

По правилам регистрации на выборах президента Франции, каждый из кандидатов должен заручиться поддержкой как минимум 500 мэров и муниципальных советников на территории страны и предоставить в Конституционный совет их подписи в поддержку своей кандидатуры. К настоящему моменту этот рубеж преодолели лишь шесть политиков: представитель крайне левого движения "Рабочая борьба" Натали Арто (529), мэр Парижа Анн Идальго, баллотирующаяся от Социалистической партии (1074), руководитель левой партии "Сопротивляемся!" Жан Лассаль (503), глава столичного региона Иль-де-Франс, кандидат от партии "Республиканцы" Валери Пекресс (1945), кандидат от Французской коммунистической партии (ФКП) Фабьен Руссель (529) и действующий президент страны Эмманюэль Макрон (1345). Примечательно, что сам Макрон пока официально не объявлял о своем выдвижении на предстоящих выборах.