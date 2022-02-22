Экс-глава Минобороны Британии опасается применения ядерного оружия в конфликте Запада и РФ

ТОКИО, 22 февраля. /ТАСС/. Ситуация с безопасностью в Евроатлантическом регионе находится в критическом состоянии, и противостояние Запада с Россией рискует вылиться в применение ядерного оружия. Такое мнение высказал в опубликованном во вторник интервью агентству Kyodo бывший министр обороны Великобритании Дес Браун.

"Мы переживаем критический момент в Евроатлантической безопасности. Слишком долго над нами висит риск инцидента, ошибки или просчета, ведущего к более широкому конфликту. К сожалению, угроза войны слишком реальна. Она [угроза] с нами сейчас и может сохраняться еще какое-то время", - сказал он.

"С 2014 года неразрешенный конфликт внутри и вокруг Украины был потенциальным очагом для катастрофического просчета между Россией и Западом. Сейчас мы наблюдаем, как это происходит", - отметил политик.

Браун назвал "крайне хрупкой" ситуацию, вызванную недоверием между Западом и Россией и предупредил о риске применения ядерного оружия. "Сегодня в Евроатлантическом регионе лидеры сталкиваются с рисками ошибки, которая усугубляется возможностью применения ядерного оружия, в результате чего миллионы могут быть убиты за считанные минуты", - добавил он.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась 17 февраля. В Донецке и Луганске сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах с украинской стороны. Они привели к повреждению объектов гражданской инфраструктуры. Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.