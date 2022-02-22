Спикер Рады призвал международные организации не признавать суверенитет ДНР и ЛНР

КИЕВ, 22 февраля. /ТАСС/. Верховная рада призывает иностранные государства и международные организации не признавать суверенитет Донецкой о Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и требует ввести новые санкции против России. Соответствующий проект обращения во вторник зачитал в парламенте спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

"Верховная рада призывает иностранные государства и международные и региональные организации не признавать независимость незаконных самопровозглашенных образований в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и воздержаться от любых действий или шагов, которые могли бы трактоваться как их признание", - сказал он.