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Спикер Рады призвал международные организации не признавать суверенитет ДНР и ЛНР

Руслан Стефанчук также предложил ввести санкции против России

КИЕВ, 22 февраля. /ТАСС/. Верховная рада призывает иностранные государства и международные организации не признавать суверенитет Донецкой о Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и требует ввести новые санкции против России. Соответствующий проект обращения во вторник зачитал в парламенте спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

"Верховная рада призывает иностранные государства и международные и региональные организации не признавать независимость незаконных самопровозглашенных образований в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и воздержаться от любых действий или шагов, которые могли бы трактоваться как их признание", - сказал он.

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