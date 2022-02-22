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Признание суверенитета ДНР и ЛНР

CNN: дипломаты США начали возвращаться из Польши во Львов

Телеканал не уточняет, планируется ли возвращение всех вывезенных в Польшу дипломатов, а также как долго они останутся во Львове

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /ТАСС/. Вывезенные ранее в Польшу из соображений безопасности американские дипломаты начали возвращаться во Львов. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой на источники.

CNN не уточняет, планируется ли возвращение всех вывезенных в Польшу дипломатов, а также как долго они останутся во Львове. Ранее сообщалось, что сотрудники посольства могут днем работать на территории Украины, а на ночь уезжать в Польшу.

После признания Россией независимости ДНР и ЛНР представители американской администрации заявили, что, по их оценкам, угроза вторжения РФ на Украину сохраняется.

Теги
УкраинаСШАПольшаПризнание суверенитета ДНР и ЛНР
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