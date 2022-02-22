Экстренное заседание комиссии НАТО - Украина проходит в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Экстренное заседание комиссии НАТО - Украина проходит во вторник в Брюсселе после решения России признать независимость ЛНР и ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе альянса.

"Во вторник, 22 февраля 2022 года, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведет брифинг для средств массовой информации в штаб-квартире НАТО после экстренного заседания комиссии Украина - НАТО", - говорится в заявлении.

Пресс-конференция генсека НАТО состоится в 17:00 (19:00 мск), поясняет пресс-служба альянса.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.