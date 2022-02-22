ДНР не исключает, что обратится за помощью к РФ

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Донецкая Народная Республика (ДНР) рассчитывает в первую очередь на свои силы, но не исключает, что обратится за помощью к России. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".

"В первую очередь мы рассчитываем на себя, на свои силы. Именно поэтому у нас активно проходит мобилизационная кампания. Дальше мы будем смотреть по ситуации. Конечно, мы не исключаем, что в один из моментов будем вынуждены обратиться за помощью к Российской Федерации теперь уже на понятных условиях, прописанных в договоре о сотрудничестве и взаимодействии между РФ и ДНР и ЛНР", - сказал.

Вопрос определения границ Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), учитывая признание Россией суверенитета республик, не требует поспешных решений и будет урегулирован позже. Об этом во заявил глава ДНР.

"[Это] вопрос, который не требует каких-то поспешных разъяснений, потому что в первую очередь все же нужно опираться на то, что прописано в конституциях как Луганской, так и Донецкой народных республик. А там прописаны административные границы ДНР и ЛНР с учетом того, где проходили референдумы в 2014 году. Но, при этом стоит осознавать тот факт, что сейчас, на данный момент, это не все наши территории, которые нами контролируются. Тут вопрос непростой и он будет урегулирован позже", - заявил Пушилин в ответ на вопрос о том, в каких границах ДНР и ЛНР признаны Россией.

Глава ДНР заявил, что со стороны Украины пока не видно шагов, указывающих на то, что она не будет пытаться захватить Донбасс. "После признания [Россией независимости ДНР и ЛНР] мы пока не видим со стороны Украины тех шагов, которые могли бы говорить о том, что она не будет пытаться силой захватить Донбасс", - сказал он.

ДНР рассчитывает на свои силы, но не исключает, что обратится за помощью к РФ - Пушилин.

После ратификации договоров между РФ с ДНР и ЛНР о сотрудничестве необходимо урегулировать вопрос обороны.

ДНР продолжит эвакуировать население, пока ситуация не нормализуется.