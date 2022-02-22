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Премьер Норвегии сообщил о проведении учений Cold Response по графику

В полярных учениях примут участие 35 тыс. военных из 28 государств и авианосец США

ХЕЛЬСИНКИ, 22 февраля. /ТАСС/. Учения НАТО Cold Response состоятся по запланированному графику. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

"Одним из элементов того, чтобы быть предсказуемым соседом, является проведение учений Cold Response, как было запланировано", - сказал он.

В январе постоянное представительство США при НАТО сообщило, что в полярных учениях примут участие 35 тыс. военных из 28 государств и авианосец США. 13 января оперативное командование Вооруженных сил Норвегии уведомило командование Северного флота РФ о проведении учений Cold Response.

Как сообщила норвежская сторона, многонациональные учения Cold Response - 2022 состоятся в марте или апреле. Они пройдут в несколько этапов, некоторые из которых состоятся в Норвежском море, а также на территории северной и центральной части Норвегии.

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