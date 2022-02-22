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Кризис на Украине
Обновлено 

"Оппозиционная платформа" заявила, что действующая на Украине власть должна уйти

В заявлении партии говорится, что власть провалила задачу по восстановлению мира в стране и возвращению под контроль Донбасса

КИЕВ, 22 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский и его команда должны уйти в отставку, так как провалили задачу по восстановлению мира в стране и возвращению под контроль Донбасса. Об этом говорится в заявлении партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ).

"Власть, провалившая задачу восстановления мира и возвращения Донбасса, должна уйти. За трусость, амбиции и безответственность политиков страна и ее граждане расплачиваться не должны. Поражение Зе-власти не должно стать поражением для страны", - говорится в опубликованном во вторник на сайте политсилы заявлении.

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