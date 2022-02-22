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Санкции в отношении России
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Вице-премьер Польши считает, что санкции против России должны затрагивать Путина

Ярослав Качиньский также назвал отказ от спортивных мероприятий в России одним из возможных пунктов в списке санкций

ВАРШАВА, 22 февраля. /ТАСС/. Глава правящей в Польше с 2015 года партии "Право и справедливость", вице-премьер польского правительства, курирующий вопросы безопасности, Ярослав Качиньский считает, что санкции против РФ должны затрагивать в том числе и президента России Владимира Путина. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам заседания правительства.

Отвечая на вопрос о потенциальных санкциях в отношении России, Качиньский сказал, что они должны охватить газопроводы "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2". "Это и санкции в сфере финансов с помощью отключения от системы расчетов. Это и ряд личных санкций. По моему убеждению, они должны включать в себя самого Путина", - заявил он.

Качиньский назвал отказ от спортивных мероприятий в РФ одним из возможных пунктов в списке санкций. 

Перечисляя возможные санкции в отношении РФ, польский политик указал, что среди них может быть "отказ от спортивных мероприятий, которые запланированы в этом году в России".

Теги
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