Объединенные экспедиционные силы проведут военные учения в Балтийском море

ЛОНДОН, 22 февраля. /ТАСС/. Объединенные экспедиционные силы под командованием Великобритании проведут военные учения в Балтийском море на фоне растущих противоречий между Западом и Россией. Об этом во вторник заявил британский министр обороны Бен Уоллес.

"Вместе с союзниками будут проведены превентивные военные учения, демонстрирующие свободу передвижения в Балтийском море", - сказал Уоллес на пресс-конференции в английском графстве Лестершир после встречи с руководителями военных ведомств девяти европейских стран, входящих в состав Объединенных экспедиционных сил.