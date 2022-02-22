Эрдоган призвал использовать международную дипломатию для решения ситуации на Украине

АНКАРА, 22 февраля. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган призвал использовать все возможности дипломатии на международной арене для решения сложившейся на Украине ситуации. Об этом сообщила во вторник администрация турецкого лидера по итогам его телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Президент Эрдоган подчеркнул, что [он выступает] против любых решений, которые нацелены на территориальную целостность Украины. Для урегулирования сложившегося на Украине вопроса необходимо использовать все возможности дипломатии на международной арене", - говорится в заявлении администрации.