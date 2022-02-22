Лукашенко: любые попытки Запада навязать постсоветским странам чужую волю будут обречены

МИНСК, 22 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что любые попытки Запада навязывать постсоветским странам чужую волю будут обречены.

"Главное, чтобы реваншисты на Западе помнили, что братство и непобедимость советского народа не ушло в историю с развалом великой страны. Любые попытки запугивания и навязывания нам чужой воли будут обречены", - сказал Лукашенко на торжественном собрании во вторник, посвященном Дню защитников Отечества и вооруженных сил.

Президент отметил, что бороться за сферу геополитического влияния они могут только одним способом - сея смерть и разруху, в том числе спонсируя экстремизм и радикальные группировки.