{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Лукашенко: любые попытки Запада навязать постсоветским странам чужую волю будут обречены

По словам президента Белоруссии, главное, чтобы реваншисты на Западе помнили, что братство и непобедимость советского народа не ушло в историю с развалом великой страны

МИНСК, 22 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что любые попытки Запада навязывать постсоветским странам чужую волю будут обречены.

"Главное, чтобы реваншисты на Западе помнили, что братство и непобедимость советского народа не ушло в историю с развалом великой страны. Любые попытки запугивания и навязывания нам чужой воли будут обречены", - сказал Лукашенко на торжественном собрании во вторник, посвященном Дню защитников Отечества и вооруженных сил.

Президент отметил, что бороться за сферу геополитического влияния они могут только одним способом - сея смерть и разруху, в том числе спонсируя экстремизм и радикальные группировки.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
Молния
Белый дом: РФ "снизила вероятность" дипломатического урегулирования кризиса вокруг Украины
Читать полностью