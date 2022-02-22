В Литве крупный оператор кабельного ТВ не будет транслировать 25 российских каналов

ВИЛЬНЮС, 22 февраля. /ТАСС/. Крупный литовский оператор кабельного телевидения Telia не намерен продлевать контракты на трансляцию целого ряда российских каналов, ссылаясь на сомнения в прозрачности договора с поставщиком программ. Об этом во вторник компания заявила в сообщении для СМИ.

"С 30 апреля Telia прекращает трансляцию 25 российских каналов в связи с тем, что завершается договор с представляющей в Литве их интересы компанией Media One LT", - отметил транслятор.

С другой компанией, перенимающей права на показ программ этих российских каналов, которую Telia не называет, контракт подписывать не планируется. Как утверждается, причиной такого шага стали отрицательные выводы аудита.

"При малейших сомнениях в прозрачности закупок Telia чувствует за собой ответственность придерживаться высших стандартов предпринимательства", - говорится в сообщении.

Российские телеканалы в Литве доступны только пользователям кабельных сетей и владельцам тарелок спутникового ТВ. В кабельных сетях по требованию регулятора (Комиссии по радио и телевидению, контролирующей деятельность радиостанций и телевизионных вещателей) периодически приостанавливаются трансляции то одного, то другого канала РФ. Однако такого обвального отказа от них до сегодняшнего дня не наблюдалось.