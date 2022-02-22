Медведчук: выход Украины из Будапештского меморандума не несет никаких последствий

КИЕВ, 22 февраля. /ТАСС/. Выход Украины из Будапештского меморандума не будет иметь каких-либо последствий, чтобы помочь стране урегулировать мирным путем конфликт в Донбассе. Такое мнение высказал во вторник глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Виктор Медведчук, комментируя заявление президента Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности о возможном выходе Киева из этого меморандума.

"Наш [Украины] выход из Будапештского меморандума не несет никаких юридических и политических последствий, которые могли бы помочь нашей стране выйти из кризиса и урегулировать мирным путем конфликт в Донбассе", - написал политик в своем Telegram-канале.

По его мнению, "такие заявления главы государства [Владимира Зеленского], наоборот, могут повлечь необратимые процессы для Украины среди мирового сообщества". "Как маркер того, что мы являемся государством, неспособным договариваться и нести ответственность за соблюдение международных правил", - добавил Медведчук.

Депутат считает, что заявление Зеленского - "это всего лишь очередное проявление популизма" в условиях, когда население страны разочаровано в действующей власти и напугано сложившейся ситуацией в стране. Медведчук напомнил, что текст Будапештского меморандума находится в свободном доступе в интернете и каждый желающий может ознакомиться с его содержанием. Он отметил, что в документе говорится о взаимном уважении суверенитета и независимости, сохранения территориальной целостности, воздержания от экономического давления и своевременной реакции со стороны Совета Безопасности ООН, "если одна из стран-подписантов станет жертвой агрессии". "Но стоит обратить внимание, что данный меморандум не содержит никаких пунктов касательно прав и обязательств стран-подписантов, а самое главное, этот документ не включает никаких штрафных санкций, которые предусмотрены при нарушении пунктов этого меморандума", - подчеркнул Медведчук.

Ранее посол Германии на Украине Анка Фельдгузен назвала Будапештский меморандум соглашением, не возлагающим юридических обязательств на подписавшие его страны. Именно по этому меморандуму Украина согласилась отказаться от своего ядерного оружия.

Будапештский меморандум подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США. Согласно договору Украина ликвидировала ядерный арсенал, а Россия, США и Великобритания гарантировали Киеву безопасность. 10 февраля текущего года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи с британской коллегой Лиз Трасс напомнил на пресс-конференции, что Будапештский меморандум сопровождался декларацией, которая была подписана еще Францией и Украиной, где требовалось от всех участников не допускать каких-либо нарушений принципов ОБСЕ, включая принцип уважения прав национальных меньшинств. Однако Украина этот документ полностью игнорирует до сих пор.