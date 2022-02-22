США считают, что РФ сократила возможности для дипломатии вокруг Украины

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /ТАСС/. США считают, что Россия своими действиями якобы "значительно сократила возможности" для дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины. С таким утверждением заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джон Файнер выступил во вторник в эфире телекомпании CNN.

"Я думаю, что Россия значительно затруднила дипломатический путь [урегулирования ситуации вокруг Украины], а также значительно сократила возможности для него", - заявил Файнер, отвечая на вопрос о перспективе запланированной на 24 февраля встречи госсекретаря США Энтони Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По его словам, США в тесной координации с партнерами обсуждают дальнейшие дипломатические шаги. "Но они (Россия - прим. ТАСС) своими вчерашними действиями еще больше закрыли дверь для дипломатии", - утверждал Файнер.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.