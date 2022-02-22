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Токио готов сотрудничать по вопросу жестких мер против России

Премьер-министр Японии Фумио Кисида осудил признание Россией суверенитета ДНР и ЛНР

ТОКИО, 22 февраля. /ТАСС/. Япония готова к сотрудничеству с мировым сообществом по вопросу "жестких мер" против России из-за ситуации вокруг Украины. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси на экстренной онлайн-встрече со своими коллегами по Группе семи (G7).

"В сотрудничестве с международным сообществом мы намерены в скорейшем порядке рассмотреть жесткие меры, включая санкции [против РФ]", - приводит его слова агентство Kyodo.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида осудил признание Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, назвав это "нарушением международного права и минских договоренностей".

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ЯпонияРоссия
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