Премьер Украины надеется, что G7 поддержит создание фонда устойчивости для Киева

КИЕВ, 22 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев рассчитывает, что страны Группы семи (G7) поддержат инициативу о создании фонда устойчивости и восстановления для страны. Об этом во вторник сообщило правительство Украины, информируя о переговорах его главы с президентом Эстонии Аларом Карисом.

"Денис Шмыгаль выразил надежду, что страны Группы семи поддержат решение о создании фонда устойчивости и обновления для Украины", - говорится в сообщении кабинета министров.

Помимо этого, украинский премьер поблагодарил Эстонию за предоставление Киеву военно-полевого госпиталя, оборонного вооружения и другой помощи военным, а также заявил об ожидания немедленных санкций против РФ. В свою очередь Карис, отмечается в сообщении, "подчеркнул важность подготовки и введения пакета санкций против России".

Несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны создать для Киева фонд устойчивости и восстановления, а также разработать программу ленд-лиза.