Алиев назвал Россию главным партнером в нормализации отношений между Баку и Ереваном

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Азербайджан считает Россию своим главным партнером в поиске путей нормализации отношений с Арменией. Об этом заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Я уже говорил, что Владимир Владимирович Путин сыграл важную роль в окончании войны [в Карабахе], в переводе урегулирования с горячей фазы в фазу политического урегулирования, и сегодня Россия является нашим главным партнером в деле поиска путей нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией", - сказал азербайджанский лидер.

По мнению Алиева, возможности для этого есть. "Азербайджан неоднократно заявлял о готовности начать работу над мирным договором, который также будет охватывать вопросы уточнения границ, делимитации и прочие вопросы, необходимые для любых стран, которые хотят урегулировать отношения между собой", - отметил азербайджанский лидер.

Он подчеркнул, что Баку ожидает от Еревана полного выполнения всех пунктов трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, в том числе касающихся "вывода всех армянских вооруженных сил с территории Карабаха, а также открытия коммуникаций между основной частью Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой", отметив, что это "является юридическим обязательством армянской стороны".

По мнению Алиева, новые реалии в регионе принесут новые возможности. "Азербайджан настроен на мирное будущее, нам не нужна война, она нам не нужна была никогда. Освобождение азербайджанской территории, восстановление территориальной целостности военным путем было вынужденной мерой, и наша готовность решать этот вопрос в послевоенной стадии политическими методами - еще одно подтверждение наших намерений", - добавил президент Азербайджана.

Алиев выразил уверенность, что совместными усилиями Россия и Азербайджан будут и дальше вносить решающий вклад в дело укрепления мира на Кавказе, сотрудничества в Каспийском регионе и на пространстве Евразии.

Совместная декларация

Алиев заявил, что Декларация о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией открывает огромные перспективы на будущее. "Этот документ не только подводит итог многолетней совместной работе, но и открывает огромные перспективы на будущее. Мы будем наращивать политическое взаимодействие, будем так же, как раньше, поддерживать друг друга в международных структурах, увеличивать объем взаимной торговли и решать все вопросы, которые на повестке дня", - сказал Алиев.

Президент Азербайджана подчеркнул особое значение декларации. "Эта декларация выводит наши отношения на союзнический уровень. Это и большая привилегия, и большая ответственность. И мы шли к этому дню упорно, долго, наращивая потенциал сотрудничества, выстраивая отношения, основанные на искренности, добрососедстве, прагматизме, на учете взаимных интересов", - отметил он.

Алиев сообщил, что практическая работа над декларацией началась чуть более года назад. "За это время соответствующими экспертными группами наших стран был согласован очень обширный документ, состоящий из 43 пунктов, охватывающий практически все основные сферы нашей деятельности", - добавил он.