Джонсон и Макрон заявили, что признание ДНР и ЛНР грубо нарушает международное право

ЛОНДОН, 22 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эмманюэль Макрон сошлись во мнении, что признание Россией Донецкой и Луганской народных республик грубо нарушает международное право.

"Премьер-министр проинформировал президента Макрона о новых санкциях против России, представленных сегодня, лидеры согласились, что им нужно продолжать работать синхронно, чтобы нацеливаться на российских частных лиц и компании, которые спонсируют агрессивный подход президента [России Владимира] Путина [в отношении Украины]", - говорится в заявлении, распространенном канцелярией главы британского правительства во вторник по итогам его телефонного разговора с президентом Франции.

Во вторник Джонсон объявил, что Лондон заморозит активы банка "Россия", Промсвязьбанка, АО Коммерческий банк "Индустриальный сберегательный банк", Генбанка и Черноморского банка развития. Под персональные санкции попали Геннадий Тимченко, Борис и Игорь Ротенберги.

Усиление границ Европы

Как информировали на Даунинг-стрит, лидеры королевства и Франции сошлись во мнении, что признание Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) грубо нарушает международное право. "Премьер-министр сказал, что действия президента [России Владимира] Путина являются грубым нарушением международного права, а отправив войска на восток Украины, он уничтожил Будапештское и Минские соглашения", - говорится в заявлении. "Действия России не только угрожают суверенитету Украины, но также являются неприкрытой атакой на свободу и демократию", - говорится в коммюнике.

Как отмечают на Даунинг-стрит, "Великобритания и Франция работают вместе над укреплением границ Европы и защитой европейской безопасности перед лицом растущей российской агрессии", - добавили в канцелярии премьера.

Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Во вторник Совет Федерации дал разрешение на применение Вооруженных сил РФ за рубежом в связи с ситуацией вокруг Донбасса.