На референдуме в Белоруссии в первый день досрочно проголосовали 6,19% граждан

МИНСК, 22 февраля. /ТАСС/. Явка на республиканском референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Белоруссии в первый день досрочного голосования составила 6,19%. Такие данные опубликовал во вторник на своем сайте Центризбирком страны.

По данным ЦИК, наибольшая явка зафиксирована в Гомельской области - 8,75%, наименьшая - в Гродненской области, там проголосовали 4,14% граждан. В Брестской области - 6,26%, Витебской - 6,37%, Минской - 6,38%, Могилевской - 5,08%, Минске - 5,58%.

На президентских выборах в 2020 году в первый день досрочного голосования на избирательные участки пришло 4,98% граждан страны.

Досрочное голосование на конституционном референдуме в Белоруссии будет проходить до 26 февраля. Гражданам не требуется официального подтверждения причин, по которым они не могут проголосовать непосредственно в день референдума. Основной день голосования - 27 февраля.