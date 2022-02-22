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Президент Грузии призвала не допустить конфронтации на Черном море

Саломе Зурабишвили отметила, что регион Кавказа и Украина через это море должны связаться с Евросоюзом

ТБИЛИСИ, 22 февраля. /ТАСС/ Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала не допустить конфронтации на Черном море.

"Черное море является одним из тех мест, где Грузия может увеличить свой потенциал, - сказала Зурабишвили во вторник на встрече с представителями иностранных СМИ. - Регион Кавказа и Украина через это море должны связаться с Евросоюзом. Все эти проекты - будь то транзит, энергетика, коммуникации - зависят от осуществления мирной и неконфронтационной политики. Это знает и Россия. Мы должны делать все для того, чтобы избежать конфронтации на Черном море".

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Руководство Грузии осудило данное решение.

Теги
ГрузияРоссияЗурабишвили, Саломе
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