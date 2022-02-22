Посла РФ вызывали в МИД Швеции после признания Россией ДНР и ЛНР

СТОКГОЛЬМ, 22 февраля. /ТАСС/. Посол России в Стокгольме Виктор Татаринцев был вызван в МИД Швеции после признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщила во вторник в Twitter глава ведомства Анн Линде.

"Заместитель министра в МИД сегодня в тесном взаимодействии с другими странами ЕС вызвал посла России, чтобы представить решительное осуждение Швецией признания Россией неподконтрольных правительству Украины территорий в Луганске и Донецке", - написала она.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.