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Санкции в отношении России

ЕС не позволит членам Госдумы ездить на шопинг в Милан и вечеринки в Сен-Тропе

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также заявил, что депутатам не позволят покупать бриллианты в Антверпене
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель AP Photo/Michel Euler
Описание
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель
© AP Photo/Michel Euler

БРЮССЕЛЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Санкции ЕС не позволят 351 депутату Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, проголосовавшим за независимость ДНР и ЛНР, ездить на шопинг в Милан, гулять на вечеринках в Сен-Тропе и покупать бриллианты в Антверпене. Об этом написал во вторник в Twitter верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель после одобрения главами МИД ЕС нового пакета санкций против России.

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"Санкционный пакет ЕС нанесет удар по 351 депутату Госдумы, которые проголосовали за признание так называемых ЛНР и ДНР. В черный список включены 27 частных лиц и организаций, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Не будет им больше шопинга в Милане, вечеринок в Сан-Тропе, бриллиантов в Антверпене", - написал Боррель.

Главы МИД ЕС ранее одобрили санкции против юридических и физических лиц РФ. Они также ограничили возможности по размещению российских государственных ценных бумаг на финансовых рынках ЕС и запретили европейскому бизнесу любые контакты с ЛНР и ДНР.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.

Теги
РоссияСанкции в отношении РоссииБоррель, Жозеп
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