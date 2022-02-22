ЕС не позволит членам Госдумы ездить на шопинг в Милан и вечеринки в Сен-Тропе

БРЮССЕЛЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Санкции ЕС не позволят 351 депутату Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, проголосовавшим за независимость ДНР и ЛНР, ездить на шопинг в Милан, гулять на вечеринках в Сен-Тропе и покупать бриллианты в Антверпене. Об этом написал во вторник в Twitter верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель после одобрения главами МИД ЕС нового пакета санкций против России.

"Санкционный пакет ЕС нанесет удар по 351 депутату Госдумы, которые проголосовали за признание так называемых ЛНР и ДНР. В черный список включены 27 частных лиц и организаций, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Не будет им больше шопинга в Милане, вечеринок в Сан-Тропе, бриллиантов в Антверпене", - написал Боррель.

Главы МИД ЕС ранее одобрили санкции против юридических и физических лиц РФ. Они также ограничили возможности по размещению российских государственных ценных бумаг на финансовых рынках ЕС и запретили европейскому бизнесу любые контакты с ЛНР и ДНР.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.