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Посол РФ в Чехии приглашен в МИД по ситуации на востоке Украины

Посольство России в Чехии не комментирует информацию

ПРАГА, 22 февраля. /ТАСС/. Посол России в Чехии Александр Змеевский приглашен в среду, 23 февраля, в МИД республики для объяснения ситуации на востоке Украины. Об этом сообщил во вторник журналистам заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Дворжак.

"Посол России в Чехии Александр Змеевский приглашен в первой половине дня в среду в МИД республики к заместителю министра, чтобы дать объяснения по нынешней ситуации на востоке Украины", - отметил Дворжак.

Посольство РФ в Чехии не комментирует эту информацию.

Теги
ЧехияРоссия
Кризис на Украине
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