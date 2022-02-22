Посол РФ в Чехии приглашен в МИД по ситуации на востоке Украины

ПРАГА, 22 февраля. /ТАСС/. Посол России в Чехии Александр Змеевский приглашен в среду, 23 февраля, в МИД республики для объяснения ситуации на востоке Украины. Об этом сообщил во вторник журналистам заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Дворжак.

"Посол России в Чехии Александр Змеевский приглашен в первой половине дня в среду в МИД республики к заместителю министра, чтобы дать объяснения по нынешней ситуации на востоке Украины", - отметил Дворжак.

Посольство РФ в Чехии не комментирует эту информацию.