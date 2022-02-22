ВАРШАВА, 22 февраля. /ТАСС/. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ обеспокоено ситуацией на востоке Украины и призывает привлечь к ответственности виновных в нарушениях прав человека. Соответствующее заявление бюро распространило во вторник.

"Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека выражает глубокую обеспокоенность событиями, происходящими на востоке Украины, и подчеркивает необходимость соблюдения и защиты прав человека для всех", - указано в заявлении. "В нестабильных ситуациях в области безопасности как никогда важно соблюдать как международное гуманитарное право, так и нормы в области прав человека, так как часто наиболее уязвимые в нашем обществе страдают первыми и наиболее серьезно", - указало бюро.

"Поэтому крайне важно приложить все усилия для обеспечения защиты прав человека и привлечения к ответственности лиц, виновных в нарушениях", - констатировало БДИПЧ.