МИД ДНР: установление дипотношений с РФ открыло новый период во внешней политике Донбасса

ДОНЕЦК, 22 февраля. /ТАСС/. МИД Донецкой народной республики (ДНР) выразил во вторник признательность руководству России за решение о признании ДНР и готовность к сотрудничеству.

"МИД ДНР выражает глубочайшую признательность властям Российской Федерации за решение о признании Донецкой Народной Республики, а также за готовность к сотрудничеству и взаимодействию, - говорится в сообщении в Telegram-канале МИД ДНР. - Уверены, что сегодняшнее событие даст старт новому периоду во внешнеполитической деятельности Донбасса, который ознаменуется существенными достижениями, прогрессом и развитием на благо жителей нашей республики".

Россия с 22 февраля установила дипломатические отношения с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), сообщил МИД РФ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил поздравления главам МИД ДНР и ЛНР Наталье Никоноровой и Владиславу Дейнего по случаю признания этих государств и установления дипломатических отношений с Россией.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.