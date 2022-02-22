В офисе Зеленского обсудили идею о новых форматах переговоров по урегулированию в Донбассе

КИЕВ, 22 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главами фракций Верховной рады обсудил возможность создания новых форматов с участием западных стран в качестве посредников с целью урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом сообщил офис украинского лидера на своем официальном сайте во вторник.

"Участники встречи обсудили возможные форматы посредничества стран - партнеров нашего государства по урегулированию конфликта на Донбассе", - говорится в сообщении.

Кроме того, президент заявил, что хотел бы, чтобы украинский бизнес приобщился к помощи украинской армии. Отмечается, что Зеленский инициировал проведение встречи с предпринимателями, чтобы рассмотреть создание инвестиционного фонда помощи украинской армии. В этом же контексте президент призвал представителей парламентских фракций обеспечить оперативное принятие Верховной радой решений, связанных с укреплением обороноспособности Украины, в частности, с увеличением расходов на финансирование сектора национальной безопасности и обороны.