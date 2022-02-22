Президент и премьер Словакии обвинили РФ в распространении дезинформации в их стране

ПРАГА, 22 февраля. /ТАСС/. Президент Словакии Зузана Чапутова и премьер-министр страны Эдуард Хегер на состоявшейся во вторник в Братиславе пресс-конференции по ситуации на востоке Украины обвинили Россию в распространении дезинформации в их стране. Трансляцию осуществляли словацкие телеканалы.

"Мы наблюдаем на территории Словакии рост гибридных действий России, распространения дезинформации и пропаганды, - сказала Чапутова. - Мы должны защищаться от распространения дезинформации и использовать все законные средства для этого".

Президент проинформировала, что данная проблема стала предметом рассмотрения на состоявшемся ранее во вторник заседании Государственного совета безопасности. Там обсуждались возможные негативные последствия обострения кризиса на востоке Украины.

"Словакия уже длительное время является объектом гибридной войны [со стороны РФ]. Наемники на службе российских интересов [в общественном пространстве Словакии] сейчас воюют против нашей свободы и суверенитета оружием дезинформации. Они искажают правду и прославляют ложь", - утверждал премьер-министр Эдуард Хегер. Он высказался за укрепление обороноспособности Словакии и модернизацию национальных ВС.

Словацкие руководители заявили, что осуждают признание Россией суверенитета Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Это повышает риск новой войны в Европе и снижает шансы на мирное урегулирование конфликта на востоке Украины. Братислава, тем не менее, надеется, что кризис удастся преодолеть политическими средствами. Она намерена максимально содействовать дипломатическим усилиям по его разрешению.

Укрепление восточного крыла НАТО

Принимавший участие в пресс-конференции министр обороны Словакии Эдуард Надь сообщил, что в создавшейся ситуации Словакия выступает за укрепление восточного крыла НАТО. В республике, по его словам, могут быть размещены подразделения альянса, однако решение об этом пока не принято. Пока лишь незначительно повышена степень боевой готовности национальных ВС.

Кроме того, в случае ухудшения ситуации на востоке Украины, будет укреплена граница Словакии с этой страной с целью обеспечить организованный прием беженцев, спасающихся от военного конфликта. На границу направятся военнослужащие и дополнительные силы полиции. В Братиславе миграционную волну из Украины ожидают, если российские войска с территории ДНР и ЛНР начнут продвижение вглубь Украины.

Эвакуация из Украины

Между тем Надь сказал, что власти не пока намерены эвакуировать граждан Словакии из Украины. "Пока там ситуация не такая, что мы должны оттуда эвакуировать людей. К нам к данному моменту не поступили просьбы об эвакуации [из Украины]", - отметил министр.

О высылке дипломатов речь не идет

Он проинформировал, что на заседании Государственного совета безопасности обсуждались санкции против РФ. "В данный момент мы не говорили о высылке [российских] дипломатов [из Словакии]. Что касается [антироссийских] санкций, могу подтвердить, что по этому вопросу состоялась дискуссия, но ее детали не будут раскрывать", - сказал Надь.