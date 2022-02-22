Уроженца России приговорили к шести месяцам тюрьмы в США

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Федеральный суд в штате Вирджиния приговорил выходца из РФ Андрея Калугина и сотрудницу дипслужбы Госдепартамента Лору Галлахер к тюремному заключению за сговор с целью получения гражданства США путем фиктивного брака. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте американского Минюста.

Калугин был приговорен к шести месяцам тюрьмы, а Галлахер - к 15 месяцам. Судья распорядился лишить выходца из РФ американского гражданства. "Женщина из Калифорнии и уроженец РФ на прошлой неделе были приговорены к 15 и 6 месяцам тюрьмы соответственно за соучастие в сговоре с целью получить гражданство [США] путем обмана", - говорится в сообщении.

По версии следствия, Галлахер и Калугин познакомились в 2013 году. Калугин тогда находился в США по студенческой визе, срок действия которой истекал в июле 2015 года. В июне 2015 года они вступили в брак и подали заявление на получение Калугиным грин-карты (право на постоянное проживание в США). Вскоре после переезда из Калифорнии в Вирджинию в марте 2016 года они расстались, однако, как утверждают власти США, "продолжили иммиграционный процесс" Калугина.

Галлахер подготовила заявление на получение мужем гражданства по ускоренной процедуре на основании брака с американкой, "регулярно находящейся за границей по работе". По мнению властей США, супруги в упомянутом заявлении указали ложные сведения, утверждая, что Калугин все еще состоит в браке с Галлахер, намерен жить с ней за рубежом и вернуться вместе в США. На собеседовании в Службе гражданства и иммиграции США (USCIS) в феврале 2018 года Калугин "повторил ложные утверждения". "После одобрения USCIS его заявки и получения им гражданства Калугин обманным путем получил дипломатический и туристический паспорта. Вскоре после этого Галлахер подала на развод", - пояснили в Минюсте.