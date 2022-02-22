Президенты Польши и Литвы приедут на Украину 23 февраля

КИЕВ, 22 февраля. /ТАСС/. Президенты Польши Анджей Дуда и Литвы Гитанас Науседа приедут в среду на Украину, где проведут переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщила во вторник пресс-служба офиса президента Украины.

"23 февраля состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой и президентом Республики Польша Анджеем Дудой, которые будут находиться в нашей стране с рабочим визитом", - говорится в сообщении.

Встреча глав государств с представителями СМИ запланирована на 15:15 мск 23 февраля.