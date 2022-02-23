Президент Польши разрешил нахождение в стране более 7,5 тыс. иностранных солдат

ВАРШАВА, 23 февраля. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда выразил согласие с пребыванием в Польше более 7,5 тыс. военнослужащих США, Великобритании и Канады. Соответствующее постановление главы государства опубликовано во вторник в официальном правительственном вестнике.

"Даю согласие на пребывание на территории Республики Польша с 23 февраля 2022 года по 31 мая 2022 года иностранных войск США - до 6,5 тыс. солдат и гражданского персонала, включая штатное вооружение, снаряжение и оружие, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии численностью до 700 солдат и гражданского персонала наряду со штатным вооружением, техникой и боевыми средствами, Канады, до 350 солдат и гражданского персонала со штатным вооружением, техникой и боевыми средствами в целях усиления вооруженных сил Польши отправляющей стороной в условиях военной операции, проводимой на территории Республики Польша в мирное время", - указано в тексте постановления.

Согласно распоряжению президента, иностранные военнослужащие на территории Польши смогут использовать вооружение, в том числе огнестрельное оружие.

Постановление вступило в силу в день оглашения.

В минувшие две недели на юго-восток Польши прибывали военнослужащие США с техникой и оборудованием, отправленные в республику с целью укрепления восточного фланга НАТО под предлогом усматриваемой Западом угрозы вторжения РФ на Украину. Первая группа насчитывала 1,7 тыс. солдат, вторая - 3 тыс. До прибытия этих военнослужащих всего в Польше в рамках НАТО и двустороннего сотрудничества находились около 5 тыс. американских солдат.