В ОБСЕ призвали Россию отменить признание ДНР и ЛНР

ВЕНА, 23 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид сообщила, что во вторник на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ по ситуации на Украине в связи с решением Москвы признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) была дан четкий сигнал России с призывом отменить это решение и отвести войска.

Шмид написала в Twitter, что присоединилась ко второму на этой неделе специальному заседанию Постоянного совета ОБСЕ по ситуации на Украине. "России дан четкий сигнал отменить признание определенных районов Донецка и Луганска и вывести войска", - подчеркнула Шмид.

По ее словам, на заседании была выражена широкая поддержка работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине.

Как сообщил постпред Польши и председатель Постоянного совета ОБСЕ Адам Халачиньский, в ходе состоявшегося расширенного заседания Постоянного совета "государства - участники ОБСЕ выразили солидарность и полную поддержку Украине и призвали Россию отменить решения, подрывающие суверенитет и территориальную целостность Украины".

"Грубое нарушение Российской Федерацией международного права, принципов ОБСЕ и vинских соглашений осудили более 40 выступавших. Россия и Белоруссия поставили под сомнение, казалось бы, очевидные аргументы", - написал польский постпред в Twitter.

Российский постпред при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил на этом заседании, что Россия приняла очень непростое, но вынужденное решение по признанию суверенитета ДНР и ЛНР, которое продиктовано гуманитарными соображениями, стремлением защитить мирное население от продолжаемого нынешними властями Украины вооруженного насилия в Донбассе.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.