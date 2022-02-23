СМИ: демократы Черногории призвали граждан выйти на массовые протесты

БЕЛГРАД, 23 февраля. /ТАСС/. Партия бывшего спикера Скупщины (81-местный парламент) Алексы Бечича "Демократическая Черногория" выступила с призывом к жителям страны выйти в среду на акцию протеста в Подгорицe. Об этом сообщило во вторник национальное телевидение Черногории.

Поводом к массовым манифестациям демократы назвали намерение гражданского движения URA и Демократической партии социалистов в пятницу представить кандидата на пост председателя парламента Черногории. "Именно поэтому мы призываем всю Черногорию в среду массово выйти на протест к Храму в Подгорице, чтобы предотвратить этот предвзятый предательский план", - обратились к народу черногорские демократы.

В сообщении партии отмечается, что гражданское движение URA и другие партии, одержавшие победу на парламентских выборах, обещали не объединяться и не выступать совместно с бывшей правящей партией Черногории ДПС. По мнению сторонников Бечича, любая политическая сила таким образом предает своих избирателей, которые голосовали "за перемены и против ДПС".

Черногория находится в политическом кризисе. Парламент 4 февраля вынес вотум недоверия правительству Здравко Кривокапича. Позднее депутаты поддержали отставку спикера парламента Алексы Бечича, голосование против которого состоялось по инициативе оппозиционной Демократической партии социалистов Мило Джукановича.

В настоящий момент политические партии ведут консультации по созданию новой коалиции либо по формированию правительства меньшинства.