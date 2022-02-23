Украина выступила за введение максимально жестких санкций против России

НЬЮ-ЙОРК, 23 февраля. /ТАСС/. Украина считает недостаточными введенные во вторник против России американские санкции и выступает за более жесткие меры. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил во вторник в интервью телекомпании CNN .

"Финансовый мир достаточно сложен. Так что мы хотим использовать любой доступный инструмент, чтобы остановить [президента РФ Владимира] Путина. Если цена спасения страны - это самые жесткие санкции, то мы должны вводить самые жесткие санкции, какие только возможны", - сказал он, отвечая на вопросы на английском языке.

По оценке Кулебы, "объявленные сегодня президентом [США Джо] Байденом санкции - это только начало процесса сдерживания президента [России Владимира] Путина, нацеленного на то, чтобы заставить его отступить". "Мы довольны тем, что увидели сегодня, но этого, безусловно, будет недостаточно. Эта стратегия должна быть продолжена", - продолжал глава МИД.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля заявил о признании Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.

Во вторник Байден объявил о первом этапе санкций в отношении России за признание ДНР и ЛНР. В случае вторжения РФ на Украину США предпримут новые шаги, предупредил президент.